شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ضابطين بارزين بالحرس الثوري الإيراني في غارة جوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إيران عن مقتل ضابطين كبار من الحرس الثوري الإيراني، في قصف شنه طيران دولة الاحتلال على مواقع سورية قرب دمشق.

وأقر الحرس الثوري الإيراني بمقتل اثنين من ضباطه في سوريا، مشيرًا إلى أن غارة لطيران الاحتلال استهدف مواقع قرب دمشق فجر الإثنين، متوعدا الاحتلال بدفع “ثمن جريمته”.

وأفاد الحرس في بيان على موقعه الإلكتروني “سباه نيوز”، بمقتل العقيد إحسان كربلائي بور والعقيد مرتضى سعيد نجاد”.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” ذكرت الاثنين أن القصف أدى إلى مقتل “مدنيين اثنين”.