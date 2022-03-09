العراق.. فتوى بإلغاء التباعد الاجتماعي والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية في عموم المساجد

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أفتى المجلس العلمي والإفتائي لديوان الوقف السني في العراق، الثلاثاء، بإلغاء التباعد الاجتماعي والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية في عموم المساجد.
وذكر في بيان صحفي، أن “المجلس العلمي والإفتائي المركزي في ديوان الوقف السني أفتى بإلغاء التباعد الاجتماعي وتخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية التي اتبعت مع ظهور فيروس كورونا”.
وأضاف، أن “ذلك جاء خلال اجتماع موسع اتخذ عددا من القرارات المهمة، منها التصويت على إلغاء التباعد الاجتماعي بين المصلين في صلوات الجمعة والجماعات وإعادة الصفوف إلى ما كانت عليه سابقا نظرا لاقتراب شهر رمضان المبارك واستجابة لما صح في الحديث النبوي الشريف الذي رواه البخاري (إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة).
كما أوصى المجلس بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية التي من شأنها المحافظة على الصحة العامة”.
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