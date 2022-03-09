شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات من البنك المركزي الروسي بشأن النقد الأجنبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قرر البنك المركزي الروسي تعليق بيع العملات الأجنبية حتى 9 سبتمبر، إضافة إلى تحديد سقف السحب لحسابات النقد الأجنبي عند 10 آلاف دولار.

وأضاف المركزي الروسي، أنه لن يسمح للبنوك ببيع العملات الأجنبية للمواطنين، و العملاء الراغبون بسحب أكثر من 10 آلاف دولار عليهم وضع إيداعات بالروبل.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قرر مساء أمس الثلاثاء، حظر النفط الروسي بسبب الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي مساء أمس: “نريد تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا ودعمها بوجه الطغيان”.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده ستبذل كل الجهود لعدم تأثر الأمريكيين بالعقوبات على روسيا.

وتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ندعو شركات النفط لعدم الانخراط في زيادة أسعار المحروقات

يذكر أن خام برنت سجل أكثر من 132 دولارا للبرميل مع قرار بايدن حظر النفط الروسي.

وسجل خام برنت 132,56 دولارا للبرميل مع قرار بايدن حظر النفط الروسي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.