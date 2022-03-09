شكرا لقرائتكم خبر عن جمهوريو الكونجرس يحذرون من خطة بايدن لإحياء «النووي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، سياسات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إيران بأنها مصدر قلق للجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، وقال إنه ينبغي عقد جلسة استماع في مجلس الشيوخ بشأن الاتفاق الإيراني، بحسب ما أورد موقع إيران إنترناشيونال.

وفيما أعرب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، عن قلقه من خطة إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي، دعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى عقد جلسة بشأن الاتفاق مع إيران.

وقال ماكونيل: «طبيعة نهج إدارة بايدن تجاه طهران لم تقلق الجمهوريين فحسب، بل أقلقت أعضاءً من كلا الحزبين».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الولايات المتحدة وروسيا لديهما هدف مشترك في محادثات فيينا، وأنه في هذه الحالة، نحن وروسيا نمضي قدمًا معًا ولا أحد يدافع عن امتلاك إيران سلاحا نوويا.

وأشارت ساكي إلى طلب روسيا الحصول على ضمان من الولايات المتحدة قبل الاتفاق على إحياء الاتفاق النووي، وقالت: «لا أعتقد أن أحدًا سيدافع عن امتلاك إيران سلاحا نوويا، ربما باستثناء رئيسنا السابق الذي سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي».

وطلبت روسيا من الولايات المتحدة ضمان ألا تؤثر العقوبات الأخيرة المتعلقة بغزو أوكرانيا على العلاقات التجارية لروسيا مع إيران إذا تم إحياء الاتفاق النووي.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم مثل هذا الضمان الخطي لروسيا للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: «في هذا الموضوع، نحن وروسيا نحرز تقدما معا، وروسيا عضو في مجموعة 5 + 1، ولا أعتقد أن أحدًا يعتقد أن امتلاك إيران سلاحا نوويا يصب في مصلحتها».

وأضافت: «كما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الأحد الماضي، فإن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد روسيا لا علاقة لها بهذا الهدف المشترك».

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «واشنطن إكزامينر» أن ما لا يقل عن اثنين من فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني خططا لاغتيال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، وذلك في وقت كانت تجري فيه مفاوضات الاتفاق النووي.

ولدى جون بولتون موقف حاد تجاه النظام الإيراني، بل إنه أيّد ضربة عسكرية للإطاحة بالنظام.