شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية الجديدة يدعو إلى نبذ الحرب: من يستخدم السلاح جبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا إن حكومته ستدخل العاصمة طرابلس خلال يومين من خلال ما وصفه «بقوة القانون» وليس قانون القوة.

وأضاف باشاغا خلال كلمة مصورة أمس الثلاثاء إنه «لا حروب ولا نحبذ أن يلوح أحد بالقوة» داعيا لعدم استخدام السلاح، مشددا على أن من يلجأ للسلاح ضعيف وجبان.

ولفت إلى أن حكومته ليست حكومة موازية وإنما حكومة واحدة لليبيا جاءت لتحسين الخدمات في كل المجالات بالاستعانة بخبرات ليبية من مختلف التوجهات، مشيرا إلى أنه لا إقصاء لأي شخص.

وشدد باشاغا على أن ليبيا في أمسّ الحاجة للتعاون مع المجتمع الدولي وأنه يمد يده للجميع ولن ينظر للخلف، مشيرًا إلى أن مصلحة ليبيا تكمن في التعامل مع جميع الدول والبعثة الأممية ولفت إلى الحاجة لتطوير حقول النفط والغاز.

سلام وازدهار

وجدد رئيس الحكومة الليبية المكلف، التعهد بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد وأن ليبيا ستنعم بالسلام والازدهار، لافتا إلى أن الحل في ليبيا يكمن في انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأوضح باشاغا أن مجلسي النواب والدولة جسمان مهمان وأن التعامل معهما سيستمر وأن المجلس الرئاسي مهم جدا كقائد أعلى ورئيس دولة باعتباره جزءا من اتفاق برلين وسيبقى لحين الانتخابات، مؤكدا أن ليبيا لن يكون فيها إصلاح إلا بحكومة واحدة تجمع الشرق والغرب والجنوب.

على صعيد متصل، أدى خمسة وزراء، الإثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة القبة بعد تعذر وصولهم لجلسة أداء اليمين الدستورية للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا الخميس الماضي.

البرلمان يرفض

بدوره، أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز مساء الإثنين عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب، مؤكدا أن قرارات المجلس غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت.

وصرح رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد الصافي بأن صالح أكد خلال اللقاء قانونية إجراءات المجلس، سواء فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثاني عشر وخارطة الطريق أو تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء فترة حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر 2021، مشددا على أن هذه الإجراءات تمت عقب التوافق مع مجلس الدولة من خلال اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والدولة.

واستعرض رئيس البرلمان الليبي خلال لقائه وليامز في مدينة القبة عبر التسجيل المرئي صحة تصويت المجلس بمنح الثقة للحكومة الجديدة.

الأمم المتحدة

كانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، صرحت بأنها اتفقت مع رئيس البرلمان الليبي على أن إجراء الانتخابات على أساس دستوري سليم هو أفضل طريق للمضي قدما.

وأوضحت أنها ناقشت مع صالح مبادرتها بشأن تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية تضمن إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

ونقلت الوكالة عن وليامز قولها إنها اتفقت مع رئيس مجلس النواب على أن إجراء الانتخابات في موعدها وعلى أساس دستوري سليم هو أفضل طريق للمضي قدمًا، ويعكس التطلعات الحقيقية للشعب الليبي، خاصة 2.8 مليون ليبي سجلوا أنفسهم للتصويت.

وأعربت وليامز عن تطلعها إلى تلقي الترشيحات من مجلسي النواب والدولة للجنة المشتركة خلال الأيام المقبلة، داعية إلى التهدئة وأهمية التعاون بين المؤسسات الليبية من أجل استقرار دائم.

دعم أوروبي

على الصعيد ذاته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل أن الدعم الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا مستمر وصولًا لتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة.