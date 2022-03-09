هدنة روسية صباح الأربعاء لـ"إجلاء المدنيين من أوكرانيا" 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هدنة روسية صباح الأربعاء لـإجلاء المدنيين من أوكرانيا

الأربعاء 9 مارس 2022

الخليج 365

أعلن الجيش الروسي مساء الثلاثاء، وقف إطلاق نار لإجلاء المدنيين في أوكرانيا اعتبارا من السابعة بتوقيت غرينتش من صباح الأربعاء.



وقالت الخلية المناطة بهذه المسائل في وزارة الدفاع الروسية في بيان، طبقا وكالة "تاس" للأنباء،: "تعلن روسيا وقفا لإطلاق النار في التاسع من مارس/ آذار اعتبارا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو وهي مستعدة لإقامة ممرات إنسانية".

وأكدت موسكو أن هذا الاقتراح سيرفع إلى السلطات الأوكرانية التي عليها التأكيد بحلول منتصف الليل بتوقيت غرينتش موقع الممرات الإنسانية والتوقيت الذي يمكن تفعيلها فيه.

وأقيمت صباح الثلاثاء أول ممرات إجلاء المدنيين خصوصا في سومي في شمال شرق أوكرانيا التي غادرها موكبان خلال النهار، فيما تتواصل عمليات الإجلاء أيضا في منطقة كييف.

وفي مدن أخرى مثل بوتشا في الشمال وماريوبول في الجنوب، ما زال المدنيون عالقين.

يأتي ذلك فيما قالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إن السلطات لم تتمكن مرة أخرى من إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول في جنوب البلاد اليوم، ووصفت الوضع الإنساني في المدينة المحاصرة بأنه كارثي.

وأضافت في إفادة تلفزيونية أن الممرات الإنسانية للخروج من ماريوبول والتي عرضتها روسيا إلى مناطق في روسيا أو بيلاروسيا غير مقبولة.

ومع تعرض المزيد من البلدات والمدن الأوكرانية للحصار، يتزايد القلق بشأن سلامة ملايين المدنيين العالقين في مرمى النيران.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، عندما أعلنت موسكو عن إنشاء ممرات آمنة للسماح للمدنيين الأوكرانيين بمغادرة البلدات والمدن التي تتعرض للحصار، كانت الممرات الروسية تقود المدنيين في الأغلب إلى روسيا وحليفتها بيلاروسيا، مما أثار اتهامات لموسكو بانتهاج التكتيكات التي استخدمتها في سوريا.

ويتم إنشاء الممرات الأمنة عندما يقع السكان في منطقة حرب، ولا سيما عندما تكون مدينة أو بلدة تحت الحصار، والهدف من هذه الممرات هو وقف الأعمال العسكرية لفترة معينة، للسماح للمدنيين الذين يحتاجون إلى الفرار بالقيام بذلك على طول الطرق المحددة، أو السماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المقيمين في هذه المناطق.