شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب ترصد التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى إنفوجراف جديد، التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، جاء فيه أن وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وأن الوحدات المحلية يكون لها الشخصية الاعتبارية.

ولفت إلى أنه يتم إنشائها وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها والغائها على النحو التالى: المحافظات تكون بقرار من رئيس الجمهورية، والمراكز والمدن والأحياء تكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء "بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى"، والقرى تكون بقرار من المحافظ "بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز، وموافقة المجلس الشعبى للمحافظة".