شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هيام الطباخ تطالب وزارة التموين بحملات مكثفة للرقابة على الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القيادة السياسية بعثت خلال الأسبوع الماضي بعشرات الرسائل التي تطمئن المواطن أن وضعنا الغذائي آمن تماماً في ظل الأحداث الخارجية الطارئة التي يشهدها العالم.

وأضافت هيام الطباخ، فى تصريحات لها، أن هذا الأمر الذي يضعنا في بؤرة اللا مبرر من التجار الذين يرفعون أسعار السلع بدون وجه حق، متابعة: "ما يدفعنا لنتساءل بلسان المواطن عن قدرة الجهات الرقابية في ضبط الأسواق وتخفيف هذا العبث عن كاهل المواطن".

وطالبت النائبة هيام الطباخ وزارة التموين بتواجد فاعل ومؤثر ببيان يومي استرشادي للسلع الغذائية الرئيسية مع حملات مكثفه للرقابة علي الأسواق بالتعاون مع المحليات، مشيرة الى أن جهاز حماية المستهلك يستقبل علي مدار الساعة على رقمه الساخن ١٩٥٨٨ شكاوي المواطنين بهذا الصدد وأنه على الجميع أن يكون إيجابياً.