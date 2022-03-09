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وزير الدفاع البريطاني القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة بسبب الحرب في أوكرانيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - لندن-(أ ش أ):

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الثلاثاء إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة بعد 13 يوما من قرار غزو أوكرانيا الذي اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقال والاس إن القوات الروسية تتعرض للقتل "على نطاق واسع"، حيث زعمت أوكرانيا أن أكثر من 11 ألف جندي روسي قتلوا بالفعل بما في ذلك أربعة قادة.

وحمل والاس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية استنفاذ جيش بلاده والمسؤولية عن مقتل آلاف الجنود الروس، فضلا عن الأبرياء، والمدنيين الذين قتلوا في أوكرانيا .. مشيرا إلى أن بوتين يصل باقتصاده أيضا إلى الصفر لأن المجتمع الدولي قد قرر أنه من غير المقبول على الإطلاق ما يفعله، "لذلك فهو قوة مستهلكة في العالم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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