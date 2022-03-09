اعتدى عليها.. الحكم على متهم بخطف "طفلة حلوان" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الحكم على متهم بخطف طفلة و الاعتداء عليها بمنطقة المعصرة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وأسندت النيابة للمتهم "ص.س" تهمة خطف المجني عليها الطفلة، بأن توجه للمكان الذي تواجدت به خلال لهوها، وأبعدها عن الأعين.

واقترنت هذه الجريمة بجريمة أخرى وهى قيام المتهم بالاعتداء على الطفلة المجنى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهدت والدة المجني عليها أن نجلتها أخبرتها بقيام المتهم باستدراجها وخطفها والتعدي عليها على النحو النبين بالتحقيقات.

وشهد ضابط مباحث بقسم المعصرة، أن تحرياته أثبتت قيام المتهم بخطف الطفلة المجني عليها والتعدي عليها.