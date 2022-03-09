واشنطن: خط أنابيب نورد ستريم 2 ميت ولا مجال لإحيائه

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، الثلاثاء، إنّ خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بألمانيا والمستهدف بتدابير عقابية فرضتها برلين وواشنطن ردًّا على الغزو الروسي لأوكرانيا، بات «ميتًا» ولا مجال لـ«إحيائه».

وقالت نولاند خلال جلسة استماع برلمانية «أعتقد أنّ نورد ستريم 2 بات الآن ميتًا»، وأضافت «إنّه قطعة معدنية كبيرة في قعر البحر ولا أعتقد أنّ إحياءه ممكن».