قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، الثلاثاء، إنّ خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بألمانيا والمستهدف بتدابير عقابية فرضتها برلين وواشنطن ردًّا على الغزو الروسي لأوكرانيا، بات «ميتًا» ولا مجال لـ«إحيائه».
وقالت نولاند خلال جلسة استماع برلمانية «أعتقد أنّ نورد ستريم 2 بات الآن ميتًا»، وأضافت «إنّه قطعة معدنية كبيرة في قعر البحر ولا أعتقد أنّ إحياءه ممكن».
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: خط أنابيب نورد ستريم 2 ميت ولا مجال لإحيائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.