أوكرانيا: وصول الدفعة الأولى من المدنيين عبر الممرات الإنسانية بأمان

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، الثلاثاء، أن الدفعة الأولى من المدنيين الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم عبر الممرات الإنسانية وصلت «بأمان» إلى وسط البلاد.
وأوضح نائب كبير موظفي الرئاسة كيريلو تيموشنكو عبر «تلغرام»، «وصلت قافلة أولى من 22 حافلة إلى بولتافا» مشيرًا أيضًا إلى انطلاق قافلة ثانية تضم 39 حافلة تقل مدنيين.
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