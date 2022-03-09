شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خذلان حزب الناتو لأوكرانيا.. عرض سخي جدا من بولندا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أعربت بولندا، الثلاثاء، عن استعدادها لوضع طائراتها من طراز ميغ-29 فورا ومجانا، تحت تصرف الولايات المتحدة ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان، سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين.

واستبعد مسؤولون أمريكيون، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، احتمال قيام أي دولة من دول حلف شمال الأطلسي بتزويد أوكرانيا المحاصرة بطائرات.

لكن بلينكن أكد، صرح لصحافيين «لا يمكنني التحدّث عن جدول زمني، لكن يمكنني القول إننا ندرس الأمر بشكل نشط جدا».

وأضاف أن الولايات المتحدة تجري «محادثات نشطة للغاية مع مسؤولين أوكرانيين للحصول على تقييم محدث لاحتياجاتهم».

وجاء ذلك غداة لقاء بين بلينكن ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، عُقد عند الحدود الأوكرانية-البولندية، حض خلالها الأخير الولايات المتحدة على توفير المقاتلات.

وتابع عقب لقائه نظيره الأمريكي “إذا خسرنا الأجواء، ستُسفك دماء أكثر بكثير على الأرض”.