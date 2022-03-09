شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء الأوكراني: الوضع في ماريوبول كارثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

كشف نائب رئيس الوزراء الأوكراني عن أن الوضع الآن في مدينة ماريوبول الأوكرانية أصبح كارثيا بكل معنى الكلمة؛ وذلك بحسب خبر عاجل بثته قناة “العربية”.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إيوان واتسون، في جنيف اليوم الثلاثاء: “الموقف مروع”.

وفي الوقت نفسه، أعلن واتسون استعداد الصليب الأحمر لإتاحة فرصة المغادرة لمن يرغب من المدنيين في الخروج من المدينة.

واتهم واتسون، روسيا وأوكرانيا بعدم توفير الظروف المناسبة لخروج المدنيين، مردفا: “ونحن نحاول جاهدين لإتاحة الحوار بين الجانبين”.

يذكر أن جميع الإمدادات في المدينة أوشكت على النفاد.

وقال واتسون إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وردت كل المخزونات وتحاول جلب إمدادات عبر كل الطرق الممكنة.