شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على 9 اقتراحات لتطوير العشوائيات وخدمة المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من النواب: هشام الحصري، أسامة عبد العاطي، محمد السعيد عوض، بشأن إدراج حي البستان التابع لمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية ضمن صندوق تطوير المناطق العشوائية.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آيات الحداد، بشأن إنشاء مكتب لخدمات المصريين في الخارج بقطاع الهجرة تيسيرًا عليهم.

وكذلك وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رحاب موسى، بشأن عمل مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية بمحافظة دمياط إسوة بالمحافظات الأخرى، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هناء أنيس، بشأن إنشاء أربعة مكاتب للتصديق تابعة لوزارة الخارجية – محافظة الشرقية.

وشهد الاجتماع الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء طريق الديابات شرق حي الكوثر التابع لهيئة الآثار– محافظة سوهاج، والموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن الموافقة على إنشاء قصر ثقافة بمدينة المحمودية – محافظة البحيرة، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ولاء عبد الفتاح، بشأن تحويل دار أبن لقمان الأثرية إلى متحف المنصورة القومي – محافظة الدقهلية.

وأجلت اللجنة عدد من الاقتراحات برغبة للمزيد من الدراسة، وهى الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن إعفاء المخابز السياحية من شرط المساحة للترخيص بإقامتها، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سامي كامل، بشأن بناء مقر دائم لبيت الثقافة بقرية 30 يونيو – مركز ومدينة بئر العبد– محافظة شمال سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء قصر ثقافة بقرية الربع في المنطقة الواقعة بين الطريق الدولي والطريق الداخلي بمنطقة أولاد نصير – محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل، بشأن تخصيص قطعة أرض من أرض مصنع البدراوي التابعة لوزارة الأوقاف بمدينة سمنود لعمل قرية سياحية ونقل الفواخير فيها مع تطويرها وإدخالها في المزارات السياحية بمدينة سمنود – محافظة الغربية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى الديب، بشأن إنشاء مجمع ثقافي تنويري بمنطقة إمبابة – محافظة الجيزة.