شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات عاجلة بالكويت « النواف» وزيرا للداخلية و«الخالد» وزيرا للدفاع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ذكرت صحيفة القبس الكويتية أن الشيخ أحمد النواف سيؤدي اليمين ظهر غدا أمام أمير الكويت، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، والشيخ طلال الخالد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع. ويأتي ذلك بعد خلو الحقيبتين إثر تقدم كل من نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور باستقالتيهما في 16 فبراير الماضي.

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