شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء مواقع التواصل يكشفون عن خريطة الصين لغزو تايوان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

نشر عدد من الحسابات التابعة لمواطنين صينيين على مواقع التواصل خريطة للغزو المحتمل من الصين على تايوان.

وكانت احتمالية شن هجوم صيني على تايوان في المستقبل القريب منخفضة بالفعل، إلا أن الغزو الروسي لأوكرانيا ربما غير من تلك الاحتمالات لدى الصين.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في أحدث تقييم للتهديدات، إن أي غزو صيني كامل لتايوان يتضمن نزول قوات والسيطرة على الموانئ والمطارات سيكون من الصعب جدا تحقيقه بسبب المشاكل التي قد تواجهها الصين في إنزال القوات وإمدادها.

وتصاعدت التوترات بين تايبه وبكين في العامين الماضيين مع تكثيف الصين لأنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان للضغط عليها لقبول الحكم الصيني، حيث تطالب بكين بالسيادة على تايوان باعتبارها إقليما تابعا لها.