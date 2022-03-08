شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من «بوتين» للرد على عقوبات أمريكا والغرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الثلاثاء، حظر تصدير المنتجات والمواد الخام خارج الاتحاد الروسي حتى 31 ديسمبر، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه رد من بوتين على عقوبات أمريكا والغرب.

وفي وقت سابق، قررت السلطات في بريطانيا، حظر واردات النفط الروسي بالكامل بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي دخلت يومها الثاني عشر.

وقالت وزيرة خارجية بريطانيا إليزابيث تراس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، “سنمنع بالكامل واردات النفط الروسي لممارسة الضغط على موسكو”.

كذلك قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم، حظر النفط الروسي بسبب الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي مساء اليوم: “نريد تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا ودعمها بوجه الطغيان”.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده ستبذل كل الجهود لعدم تأثر الأمريكيين بالعقوبات على روسيا.

وتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ندعو شركات النفط لعدم الانخراط في زيادة أسعار المحروقات

يذكر أن خام برنت سجل أكثر من 132 دولارا للبرميل مع قرار بايدن حظر النفط الروسي.

وسجل خام برنت 132,56 دولارا للبرميل مع قرار بايدن حظر النفط الروسي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.