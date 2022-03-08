شكرا لقرائتكم خبر عن كادت أن تشعل حربا بالمنطقة.. ما سر السفينة الغامضة بشبه الجزيرة الكورية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

في وقت شديد التعقيد، كادت سفينة أن تشعل مواجهة حربية، اليوم الثلاثاء، بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، حيث تشهد الأخيرة انتخابات رئاسية غدا.

وكانت سفينة صيد كورية شمالية قد دخلت خط الحدود المائية مع كوريا الجنوبية في البحر الأصفر؛ بحسب وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب”.

واحتجزت البحرية الكورية الجنوبية السفينة وفتشتها، وتبين أنه كان على متنها 7 من أفراد الطاقم، 6 كانوا يرتدون الزي العسكري.

ولم يكن الكوريون الشماليون مسلحين، كما نفوا نيتهم الانشقاق، وزعموا أن سفينتهم انحرفت بالخطأ إلى المياه الكورية الجنوبية أثناء نقل بعض المواد.

وهذا أول اختراق من نوعه للحدود البحرية منذ عام 2018.

ويأتي هذا التطور قبل يوم واحد فقط من الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، ووسط تجدد التوترات بعد تجارب إطلاق الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية.