زيلينسكي يتّهم الغرب بعدم الإيفاء بـ «وعوده» حيال أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن «الوعود» الغربية بشأن حماية أوكرانيا من الهجمات الروسية، لم يتم الإيفاء بها.

وأوضح في مقطع فيديو نشر على تلغرام «نحن نسمع وعوداً منذ 13 يوماً. يقولون لنا منذ 13 يوماً إنهم سيساعدوننا جوياً وأنه ستكون هناك طائرات وأنهم سيسلمونها إلينا».

وتابع «لكن مسؤولية ذلك (سقوط ضحايا) تقع أيضاً على عاتق الذين لم يتمكنوا من اتخاذ قرار في الغرب لمدة 13 يوماً... على الذين لم يحموا الأجواء الأوكرانية من القتلة الروس».