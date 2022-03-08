روسيا تفتح «ممرات إنسانية» من كييف و4 مدن أوكرانية

رجل يمشي بعلم أبيض بينما يفر الناس من مدينة إيربين (أ ف ب).

نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية أوقفت إطلاق النار في أوكرانيا اعتباراً من الساعة 07.00 بتوقيت غرينيتش.

وأضافت الوزارة أنه يجري فتح ممرات إنسانية في العاصمة كييف وأربع مدن أخرى هي تشيرهيهيف وسومي وخاركيف وماريوبول.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، الجيش الروسي، بإفشال إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية التي كان من المقرر إقامتها في البلاد بعد محادثات ثنائية.

وقال زيلينسكي في فيديو نشره عبر تطبيق «تلغرام»، «كان هناك اتفاق بشأن الممرات الإنسانية. هل يطبق ذلك؟ ما يطبق هو الدبابات الروسية، والغراد (راجمات الصواريخ) والألغام الروسية».