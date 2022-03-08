انت الان تتابع خبر 'إعلام إسرائيلي': الجيش يرفع درجة تأهبه تحسباً لرد إيراني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى تأهبه في الشمال تحسبا لأي رد إيراني على مقتل 2 من الحرس الثوري في غارة إسرائيلية على سوريا أمس.

