بينهم عرب.. إجلاء المئات من أوكرانيا

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف للصحفيين إن ذلك جاء "بفضل الإجراءات الأمنية غير المسبوقة التي اتخذتها القوات المسلحة الروسية".

وأضاف ميزينتسيف أن الجانب الروسي نفذ جميع التحضيرات لإجلاء المدنيين والمواطنين الأجانب عبر الممرات الآمنة، "لكن كييف فتحت طريقا واحدا فقط من أصل 10 ممرات".



وأشار ميزينتسيف إلى أن السلطات في كييف لا تسمح للمدنيين بالعبور إلى روسيا، ولا يتم لفت انتباه المدنيين إلى المعلومات المتعلقة بالممرات الإنسانية التي أنشأتها روسيا.