إصابة ناشط مدني بعد تظاهرة أمام منزل نائبة في بابل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة ناشط مدني بعد تظاهرة أمام منزل نائبة في محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة ومن ضمنهم الناشط ضرغام تظاهروا امام منزل النائبة سهى السلطاني وقاموا برمي الحجارة على منزلها في بابل وتم الرد على المتظاهرين بالحجارة والحماية قاموا بفتح الرصاص الحي في الهواء".

وأضاف المصدر أن "الاصابات اقتصرت على ضربات نتيجة تبادل الحجارة"، مؤكداً "إصابة الناشط ضرغام بالحجارة".