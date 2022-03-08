مقتل عنصرين من 'الحرس الثوري' بضربة إسرائيلية في سوريا

وقال في بيان: "إثر الجريمة التي نفذها الكيان الصهيوني صباح الاثنين الماضي بقصف صاروخي على ريف دمشق بسوريا، استشهد اثنان من أفراد الحرس الثوري".

وأوضح البيان أن "القتيلين هما العقيد حرس إحسان كربلائي بور، والعقيد حرس مرتضى سعيد نجاد"، مشددا على أن "الكيان الصهيوني سيدفع بلا شك ثمن هذه الجريمة".