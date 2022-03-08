مسؤول بارز: إطعام الجياع وتخفيف حدة الفقر في إيران "معجزة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

قال رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران، رجل الدين المتشدد المقرب من المرشد علي خامنئي، أحمد جنتي، اليوم الثلاثاء، إن إطعام الجياع وتخفيف حدة الفقر في بلاده بمثابة ”معجزة“.



وأضاف خلال اجتماع لأعضاء مجلس خبراء القيادة المكون من رجال الدين: ”إذا تمكنا من إطعام الجياع والتخفيف من حدة الفقر في البلاد نكون قد صنعنا معجزة“، مشدداً على أنه ”يخجل مما يقوله، لكن من واجب الحكومة إرضاء الشعب“، حسب تعبيره.