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مسؤول بارز: إطعام الجياع وتخفيف حدة الفقر في إيران "معجزة"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

قال رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران، رجل الدين المتشدد المقرب من المرشد علي خامنئي، أحمد جنتي، اليوم الثلاثاء، إن إطعام الجياع وتخفيف حدة الفقر في بلاده بمثابة ”معجزة“.

 

وأضاف خلال اجتماع لأعضاء مجلس خبراء القيادة المكون من رجال الدين: ”إذا تمكنا من إطعام الجياع والتخفيف من حدة الفقر في البلاد نكون قد صنعنا معجزة“، مشدداً على أنه ”يخجل مما يقوله، لكن من واجب الحكومة إرضاء الشعب“، حسب تعبيره.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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