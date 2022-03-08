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في يوم المرأة.. طالبان تدعو النساء للمطالبة بحقوقهن وتمنعهن من التظاهر

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

جددت حركة طالبان، بمناسبة يوم المرأة العالمي، وعودها بإعطاء النساء حقوقهن وفق الشريعة، فيما تخشى الناشطات الأفغانيات التوقيف أو الاعتقال.

 

فمنذ عودتها إلى الحكم في 15 آب/أغسطس، أطاحت الحركة المتشددة بعقدين من المكاسب التي حققتها المرأة الأفغانية، إذ حُرمت النساء من الوظائف الحكومية ومُنعن من السفر دون محرم.

 

ووصفت وزارة خارجية طالبان يوم المرأة العالمي بأنه يوم ”ميمون“، مضيفة أنها ستوفر للمرأة ”حياة مشرفة وكريمة في ظل دين الإسلام الحنيف وتقاليدنا الأصيلة“.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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