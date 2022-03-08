السعودية تدعم الأمن المائي لمصر: على إثيوبيا التخلي عن سياستها الأحادية

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت المملكة العربية السعودية، دعمها الكامل للأمن المائي المصري؛ باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.

ودعت السعودية، خلال بيان مشترك، مكون من 6 صفحات، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المملكة، اليوم الثلاثاء، إثيوبيا، إلى التخلي عن سياستها الأحادية اتصالا بالأنهار الدولية، والالتزام بتعهداتها بمقتضى القانون الدولي؛ بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وشددت السعودية على ضرورة التعاون بحسن نية مع مصر والسودان؛ للتوصل بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، اتساقا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.

مصر والسعودية ترحبان بتصنيف مجلس الأمن للحوثيين جماعة إرهابية

ووفق البيان السعودي المصري، رحب الجانبان بإصدار مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2624 لعام 2022، الذي صنف فيه ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن؛ ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية.

وأكد البلدان، أهمية التعامل بشكل جدي وفعّال مع الملف النووي والصاروخي لإيران، بجميع مكوناته، وتداعياته؛ بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأكيد مبادئ حسن الجوار، واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كل الأنشطة المزعزعة للاستقرار.