شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن لـ"قوى النواب": 4 ملايين أسرة يستفيدون من "تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، يغطى قرابة الـ4 ملايين أسرة.

جاء ذلك خلال حضورها اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، بشأن "إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019".

وأشارت "القباج" إلى أن تحديث بيانات تكافل وكرامة يحدث كل سنة لحوالى 30% من المستفيدين، داعية النواب اللذين لديهم حالات تظلم إرسالها للوزارة لبحث الأمر، موضحة أن الأولية للأكثر فقرا.

وأوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن علاقة التنمية المستدامة بوزارة التضامن الاجتماعي مركبة، وتمس أكثر من قطاع في قطاعات الوزارة المختلفة، ففي مجال القضاء على الفقر تنفذ الوزارة عددًا من البرامج للحماية الاجتماعية فهناك 4 ملايين أسرة تستفيد من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى 10.5 مليون مستفيد من المعاشات، مشيرة إلى أن تدخلات المجتمع المدني في القضاء على الفقر كبيرة جدا، وتخطت 5 مليارات جنيه أثناء جائحة كورونا.