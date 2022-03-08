شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب" توصى بتقديم الدعم اللازم لمن خرجوا على المعاش قبل سن الـ60 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل باستمرار الدولة فى برامج الحماية الاجتماعية، ودعم من خرجوا على المعاش قبل سن الـ60، فضلا عن تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، بشأن "إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019"، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.

كما أوصت اللجنة بتحديث بيانات برنامج تكافل وكرامة، والعمالة المنتظمة، بغرض مد مظلة التأمين الصحي، وموافاة اللجنة بالحصر المتعلق بالفئات المهنية الأشد احتياجا من العمالة غير المنتظمة، مع ضرورة العمل على ضمان استقرار الموقع الخاص بالتسجيل للحصول على الخدمات المتكاملة، وتحديثه للوصول به إلى مستوى الكفاءة الذي يضمن إتاحته للتسجيل عليه على مدار الساعة، وضرورة العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من مظلة التأمين الصحي، للمزيد من الفئات الأشد احتياجا من خلال توسيع قاعدة البيانات بالوازرة لمختلف فئات العمالة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها، أكدت الوزيرة أن الوزارة سوف تدفع لوزارة المالية مستحقات جميع المستفيدين من تكافل وكرامة بشأن التأمين الصحي الشامل، موضحة أن الدولة تدعم الفقراء من خلال برامج الحماية الاجتماعية، ومشيرة إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ برامج الاجتماعية وتنفيذ أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.