الثقافة تنظم أول معرض للكتاب بالشراكة مع المجتمع المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، معرض داندي مول الأول للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بالتعاون مع مؤسسة داندى ميجا مول وذلك بمركزها التجاري بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

قالت عبد الدايم: إن المعرض يعد نقلة نوعية في مسار إقامة معارض الكتاب، مؤكدة وعي الأسرة المصرية بقيمة هذا التوجه الذي من المخطط تكراره بأنشطة ثقافية وفنية متنوعة.

وأضافت: إن الثقافة تستهدف نشر القراءة وتقديم الخدمة الثقافية للمجتمع بمختلف شرائحه بعيدا عن نمطية الأماكن المتخصصة.

وأوضحت أن الفكرة المبتكرة تعكس أهمية التشجيع علي القراءة وزيادة الحصيلة المعرفية للمواطن بما يُساهم في تنمية الوعي والادراك ويُعزز شراكة الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأشادت بتنوع الإصدارات والعناوين المشاركة موجهة الشكر للمسؤولين عن داندي مول على استجابتهم الفورية لفكرة اقامة المعرض وايمانهم وحرصهم على نشر قيم القراءة واستهداف التنوير.

من جانبه أكد رئيس هيئة الكتاب أن إقامة المعرض بمركز تجاري تحقق المزيد من الانتشار لسوق الكتاب وعالم النشر وقدم الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها ومساندتها لكافة الرؤى والأفكار المتعلقة ببناء الإنسان مضيفاً أن العناوين المعروضة تشمل إصدارات "مبادرة ثقافتك كتابك" التي تضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة ولا يتجاوز سعر الكتاب فيها (20) عشرين جنيها وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعا للقراءة والمعرفة إلى جانب الأنشطة المقدمة للطفل وغيرها من الفعاليات الفنية.

كما أعربت سالي روحي عضو مجلس إدارة داندي ميجا مول، عن امتنانها البالغ بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة الثقافة في الترويج للقراءة ونشرها من خلال معارض الكتب قائلة إنه لشرف كبير لنا التعاون من أجل تعظيم مستهدفات الدولة التنويرية وبناء الأجيال الجديدة على أسس من الوعي.

يستمر المعرض حتى 19 مارس بمشاركة 2" دار نشر وقطاعات وزارة الثقافة حيث تشارك هيئة قصور الثقافة ، ودار الكتب والوثائق القومية كما تشارك مؤسسة دار المعارف، كما يقام على هامش المعرض أنشطة للطفل ، واحتفالات فنية متنوعة، ويتضمن برنامج الطفل المصاحب العديد من الأنشطة المتميزة لتنمية مدارك الطفل واكسابه الوعي بأهمية الثقافة والفنون ويتمثل اهمها في ورشة سر البطولة_ كيف تصبح بطلا_ ويقدمها السيناريست وليد كمال، الرسم بالموسيقى للفنان وائل عوض ، ورشة الحكي والرسم للمبدع والفنان محسن عبد الحفيظ ،وورشة الحكي للأصوات والحركات للمبدعة ميريام رزق الله، وورشة اصنع هدية لماما بمناسبة الاحتفال بأعياد الأمومة تقدمها الدكتورة غالية الزامل، المسرح المحمول وتقوم فكرته على الحكي بالعرائس القفازية للفنانة رحمة محجوب، كيف تصنع فانوس رمضان من الخيوط للفنان عمرو امين، ورش حكي للعرائس للفنانة سمر محروس، ورشة ثورة الألوان للكاتب عبده الزراع.

كما تقدم وزارة الثقافة ضمن فعاليات المعرض عددا من الفعاليات الفنية واللقاءات الفكرية منها فقرات السيرك القومي يقدمها البيت الفني للفنون الشعبية، وعرض الليلة الكبيرة (عرائس) يقدمها البيت الفني للمسرح.

كما يقام حفل المنشد الكبير علي الهلباوي، عروض فنية لفرقة النيل للآلآت الشعبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، حفل توقيع كتاب بالختم الكيني للكاتبة شيرين هلال بمشاركة الدكتور حسن يوسف ويدير الندوة الاعلامي خالد منصور، وعروض فرقة التنورة التراثية، بالإضافة إلى لقاء مفتوح مع الكاتب الصحفي محمد الباز مع حفل توقيع لكتاب "المضللون" الذي يسرد العديد من مخاطر الأفكار الهدامة للجماعات الإرهابية وغيرها من الأنشطة.