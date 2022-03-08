انطلاق أول قطار "درجة ثالثة مكيف" على خطوط السكة الحديد- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

انطلقت اليوم الثلاثاء، أولى رحلات قطارات الدرجة الثالثة المكيفة كخدمة جديدة لأول مرة بتاريخ السكك الحديدية، بناءً على توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحديث منظومة السكك الحديدية، وتعليمات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، على خط (القاهرة / أسوان) للقطار رقم ٣٠٠٦ في تمام الساعة ٥:١٥.

كما تنطلق الرحلة الثانية للقطار رقم ٣٠٠٧ من (أسوان / القاهرة) في تمام الساعة ٤:١٥ يوم غد، الأربعاء، الموافق ٩ مارس على أن يتوالي تشغيل الرحلات على باقي الخطوط.

وأشارت الهيئة إلى إتاحة الحجز على هذه القطارات بمكاتب حجز التذاكر بالمحطات وعلى أبلكيشن وموقع الحجز، كما يوجد بكل قطار عربة بوفيه لتوفير احتياجات الركاب من الأطعمة والمشروبات.

وتؤكد الهيئة سعيها إلى تقديم خدمة جيدة بسعر يتناسب مع جمهور الركاب، حيث يبلغ ثمن التذكرة من القاهرة إلى أسوان 150 جنيها.