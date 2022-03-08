البيت الأبيض: نعتقد أن تأثير حظر النفط الروسي لن يستمر طويلاً

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد البيت الأبيض، على دعم واشنطن لجهود حلفائها وشركائها للتوصل إلى حل دبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا، حسبما ذكرت العربية.

وعن حظر واردات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن واشنطن تعتقد أن تأثير حظر النفط الروسي لن يستمر طويلاً.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن أعلن اليوم الثلاثاء حظرا على استيراد الولايات المتحدة للنفط والغاز والطاقة من روسيا، في تصعيد كبير للجهود الغربية الرامية إلى تكبيل اقتصاد روسيا، وهو ما يزيد من التوتر في الأسواق العالمية للنفط.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن قوله اليوم في كلمة ألقاها فى البيت الأبيض "الولايات المتحدة تستهدف الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي.. لن نشارك في دعم حرب بوتين".