ماكدونالدز تغلق فروعها الـ850 في روسيا

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إجراءات جديدة ضد روسيا، معلنا عن حظر جميع واردات النفط الروسية، وقال الرئيس الأمريكي، في كلمة له: نسقنا قرار حظر واردات النفط الروسي مع عدد من الشركاء، موضحا أن العقوبات تهدف إلى إلحاق الأذى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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