ماكدونالدز تغلق فروعها الـ850 في روسيا

أعلنت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" عن إغلاق فروعها الـ850 في روسيا بشكل مؤقت، فيما أعلنت شبكة BBC البريطانية عن عودة تغطيتها من روسيا اعتبارا من اليوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاي نيوز منذ قليل.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إجراءات جديدة ضد روسيا، معلنا عن حظر جميع واردات النفط الروسية، وقال الرئيس الأمريكي، في كلمة له: نسقنا قرار حظر واردات النفط الروسي مع عدد من الشركاء، موضحا أن العقوبات تهدف إلى إلحاق الأذى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.