مقتل 57 عنصرا نيجيريا

قتل 57 عنصرا من ميليشيا الدفاع الذاتي التي تساند الجيش في قتاله الجهاديين، خلال معارك مع جماعة إجرامية في شمال غربي نيجيريا، وفق ما ذكر مصدر أمني واثنان من السكان لوكالة «فرانس برس»، الثلاثاء.

وقال مسؤول أمني لوكالة «فرانس برس»، إنه عثر على 57 جثة بعد المعارك التي دارت بالقرب من منطقة سكابا بولاية كيبي. وفي المكان، أفاد اثنان من السكان اتصلت بهما الوكالة نفسها هاتفياً، بمقتل 62 مقاتلا من ميليشيا الدفاع الذاتي.