تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

جنيف

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه أكد مقتل 474 مدنيا في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، وقال المكتب، الثلاثاء، إن عدد الإصابات المؤكدة في صفوف المدنيين يبلغ الآن 861.

لاهاي، هولندا

قال وفد المملكة المتحدة إلى منظمة مراقبة الأسلحة الكيماوية العالمية في تغريدة على «تويتر»، إنه ومجموعة من المؤيدين انسحبوا من اجتماع الثلاثاء، ردًا على ما سماه الوفد «الأكاذيب الروسية غير المقبولة بشأن أوكرانيا».

بروكسل

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن القوات المسلحة الروسية ربما تستهدف المدنيين عمدا أثناء محاولتهم الفرار من الهجوم العسكري على أوكرانيا.

برلين

يبحث مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا. وقال مكتب المدعي العام، الثلاثاء، إنه بدأ ما يسمى «التحقيق الهيكلي»- تحقيق أولي ضد أشخاص مجهولين يستلزم البحث عن أدلة تؤدي إلى مشتبه بهم محتملين يمكن محاكمتهم.

بكين

قالت الصين، إن الرئيس شي جين بينج انتقد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا ووصفها بأنها «ضارة لجميع الأطراف»، في قمة فيديو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز.

نيويورك

قالت روسيا، إنها استدعت السفير الأيرلندي لدى موسكو بعد يوم من اقتحام شاحنة بوابات السفارة الروسية في أيرلندا، خلال مظاهرة ضد الحرب في أوكرانيا.

لندن

قالت شركة مستحضرات التجميل العملاقة Estée Lauder ومقرها نيويورك في بيان في وقت متأخر، إنها قررت تعليق جميع أنشطتها التجارية في روسيا، «بما في ذلك كل متجر نمتلكه ونديره». ليس من الواضح عدد منافذ البيع بالتجزئة الموجودة في روسيا.