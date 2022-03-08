طالبان تتعهد بحقوق النساء

تعهدت سلطات طالبان بالحفاظ على «الحقوق الشرعية» للنساء الأفغانيات، الثلاثاء، وذلك في الوقت الذي أعربت فيه جماعات حقوقية عن قلقها بشأن الوضع الخطير للنساء والفتيات تحت حكم طالبان. وقالت وزارة خارجية طالبان في اليوم العالمي للمرأة في بيان، إنها ملتزمة بمواجهة معاناة النساء الأفغانيات ضمن إطار «الدين الإسلامي النبيل وتقاليدنا المقبولة».

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان منفصل، «اليوم العالمي للمرأة فرصة عظيمة للنساء الأفغانيات للمطالبة بحقوقهن الشرعية». وأضاف «نحن نحمي حقوق النساء الأفغانيات وندافع عنها».

ويشار إلى أن النساء يشكلن نحو نصف سكان أفغانستان.