رئيس مصر يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه

غادر الرياض اليوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وكان في وداعه في مدرج معرض الدفاع العالمي في الرياض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وكان الرئيس المصري قد وصل إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية التقى فيها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعقد فيها جلسة مباحثات مع ولي العهد وزار فيها حي طريف التاريخي بالرياض وكذلك معرض الدفاع العالمي.



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