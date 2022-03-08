ماذا يحقق الحظر الأمريكي على النفط الروسي

في الوقت الذي كثفت فيه روسيا حربها على أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل مدنيين وإثارة أزمة لاجئين جماعية، من المتوقع أن يعلن الرئيس جو بايدن حظرًا على استيراد الوقود الروسي، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر.

وقال منتقدو روسيا إن هذه ستكون أفضل طريقة - ربما الوحيدة - لإجبار موسكو على التراجع. وإنه سيكون الحظر الكامل أكثر فاعلية إذا شمل الحلفاء الأوروبيين، ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت أوروبا ستشارك في حظر شامل، نظرا لأنها على عكس الولايات المتحدة، إذ تعتمد أوروبا بشدة على الطاقة التي تستوردها من روسيا، لذلك بين تقرير أعدته وكالة AP تبعات وتفسيرات للحظر عن طريق الإجابة على عدد من الأسئلة ومنها:

ماذا سيحدث بالحظر الأمريكي على النفط الروسي؟

ذكر التقرير بأنه وسط ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة - تجاوز متوسط ​​السعر 4 دولارات للجالون لأول مرة منذ عام 2008 - لذا تواجه إدارة بايدن ضغوطًا متزايدة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا، بما في ذلك فرض حظر على واردات النفط. ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن الحظر الأمريكي الأوروبي واسع النطاق بعيد المنال.

وأوضح المستشار الألماني أولاف شولتز، الإثنين، أن بلاده، أكبر مستهلك للطاقة الروسية في أوروبا، ليس لديها خطط للانضمام إلى أي حظر. رداً على ذلك، ألمحت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تعمل بمفردها أو مع مجموعة أصغر من الحلفاء.

وقال شيرمان: «لم نكن متطابقين تمامًا في جميع العقوبات». «لم تفعل كل دولة نفس الشيء تمامًا، لكننا وصلنا جميعًا إلى العتبة اللازمة لفرض التكاليف الباهظة التي اتفقنا عليها جميعًا».

ماذا يحدث لو تصرفت الولايات المتحدة بمفردها؟

إذا تصرفت الولايات المتحدة بمفردها في حظر واردات النفط والمنتجات المكررة الروسية، فمن المحتمل أن يكون التأثير على موسكو ضئيلًا.

حيث تستورد الولايات المتحدة حصة صغيرة من صادرات النفط الروسية ولا تشتري أيًا من الغاز الطبيعي لموسكو.

هل تسقط الواردات الروسية بالفعل؟

ذكرت صناعة النفط الأمريكية أنها تشارك الهدف المتمثل في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأجنبية وهي ملتزمة بالعمل مع إدارة بايدن والكونغرس. حتى بدون عقوبات، قامت بعض المصافي الأمريكية بفسخ عقود مع شركات روسية. وتراجعت واردات النفط الخام والمنتجات الروسية.