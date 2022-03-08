ولي العهد يصطحب الرئيس المصري في جولة بمعرض الدفاع العالمي

اصطحب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، في جولة بمعرض الدفاع العالمي 2022 بالرياض في نسخته الأولى. وتجول السيسي برفقة ولي العهد على مرافق معرض الدفاع العالمي وما يحتويه من مشاركات محلية وإقليمية ودولية المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، الذي اشتمل على العديد من المعدات العسكرية المتنوعة والتقنيات الجديدة.



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