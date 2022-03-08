زيلينسكي أمام البرلمان البريطاني: “سنقاتل حتى النهاية”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

فيما تتواصل العملية العسكرية على بلاده وأمام البرلمان البريطاني، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء “سنقاتل حتى النهاية”.

إلى جانبه العلم الأوكراني، تحدث زيلينسكي عبر الفيديو خلال مداخلة غير مسبوقة تهدف إلى الحصول على مزيد من الدعم لبلاده بعد الهجوم الروسي، وسط ترحيب حار من قبل النواب البريطانيين.

وقال إنه منذ اليوم الأول من الهجوم الروسي على أوكرانيا، أي 24 شباط، “لم نَنَم. قاتلنا من أجل بلدنا، من خلال جيشنا”.

وأضاف “لن نستسلم ولن نخسر”، وتابع “سنقاتل حتى النهاية، بحرًا وجوًا. سنواصل القتال من أجل أرضنا مهما كلّف الأمر، في الغابات، في الحقول، على الشواطئ، في الشوارع”.

يأتي حديث زيلينسكي بعد وقت قصير من إعلان الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة ستوقف واردات النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية العام 2022 ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الكرملين على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط الماضي، كانت دخلت الثلاثاء يومها الـ13 وسط استنفار أمني غير مسبوق في أوروبا، لامس أجواء الحرب العالمية الثانية، وفق ما حذر أكثر من مسؤول أوروبي مؤخراً.

وقد استتبعت تلك الهجمات الروسية حملة عقوبات واسعة ضد موسكو، بلغت أكثر من 550 عقوبة. كما استدعت تأهب دول حلف الناتو التي أرسلت مساعدات عسكرية نوعية، ومالية إلى كييف لمواجهة العمليات الروسية.