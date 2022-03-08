بريطانيا تعلن حظر واردات النفط الروسية بنهاية 2022

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن وزير الأعمال والطاقة البريطانى كواسى كوارتنج، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستوقف واردات النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية العام 2022 ردا على الاجتياح الروسى لأوكرانيا، بحسب "سكاى نيوز".

وفى الإطار نفسه، وجه الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم الثلاثاء، بفرض حظر على واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز الروسيين.

ويأتى الحظر لأسباب منها تزايد الضغط من الحزبين فى الكونجرس، رغم تداعيات القرار المحتمل على أسعار النفط المحلية المرتفعة أساسا.

وسيشمل الحظر، بحسب وسائل إعلام أمريكية، النفط الروسى والغاز الطبيعى المسال، ولن ينضم حلفاء واشنطن الأوروبيون، الذين يعتمدون أكثر من الولايات المتحدة على واردات الطاقة الروسية، إلى الحظر أقله حتى الآن.