وزيرة التضامن للنواب: سنقبل المرحلة الأولى لبطاقة الرعاية المتكاملة دون كشف طبى

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن، إن المرحلة الاولي من بطاقة الخدمات المتكاملة سوف يتم تسجيلها دون الكشف الطبي حتي نخفف العبء عن وزارة الصحة.



جاء ذلك خلال حضورها اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، بشأن "إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019".