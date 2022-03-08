شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب تبحث سبب تأخر إدخال الغاز الطبيعى فى قرى مركز طنطا.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد الجبلاوي، وكيل اللجنة، توصيل الغاز الطبيعي لعدد من القري بمركز طنطا محافظة الغربية في ضوء طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد المنعم شهاب.
بدأ عبد المنعم شهاب كلمته بشكر القيادة السياسية لتوجيهاتها في الاسراع بتوصيل الصرف الصحي في جميع قري ونجوع مصر تمهيدا لادخال الغاز الطبيعي، في الوقت الذي تخلو دول أخري في مراكزها الرئيسية من الصرف الصحي، وكذا وجه الشكر لوزير البترول في إحداث نهضة تنموية بالقطاع لكنه أشار إلي أن المشكله دائما تكمن في القيادات الوسطى.
وأضاف شهاب، " نتحدث عن قري منتهي فيها الصرف الصحي منذ سنوات طويله، مثل محله منوف، فكيف سيصلها الغاز الطبيعي عام 23/24 وكذا في شوبر 24/25 مشيرا إلي أن هناك "شخصنة" علي حد وصفه في الموضوع خاصه في القري التابعه له.
وانتقد شهاب، التأخر غير المبرر في توصيل الغاز الطبيعي لبعض قرى مركز طنطا بمحافظة الغربية مثل (صناديد – منشية جنزور – الرجدية – شبشير الحصة) رغم توصيل الصرف الصحي منذ عدة سنوات، وكذا قري (شوبر – ميت السودان – محلة منوف) بمحافظة الغربية رغم توصيل الصرف الصحي منذ أكثر من خمس سنوات، متحفظاً علي عدم حضور مدير منطقة الغربية للغاز.
بدوره أوضح المهندس حمدى شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أن كافة القري المذكورة من جانب النائب مخدومة بالصرف الصحي، ومنها "محلة منوف" منذ 7 سنوات ويمكن إفادة اللجنة فيما تبقي.
وعقب المهندس عمرو أحمد بشركة غاز مصر، بتأكيده خلو الموضوع من أي اغراض شخصية، لاسيما وأن مدير المنطقة ليس معني من قريب أو بعيد بالخطة وليس بيده قرار الادراج من عدمه، مشيراً إلي أنه تم إدراج القري في الخطط القادمة تباعاً.