شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب تبحث سبب تأخر إدخال الغاز الطبيعى فى قرى مركز طنطا.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد الجبلاوي، وكيل اللجنة، توصيل الغاز الطبيعي لعدد من القري بمركز طنطا محافظة الغربية في ضوء طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد المنعم شهاب.

بدأ عبد المنعم شهاب كلمته بشكر القيادة السياسية لتوجيهاتها في الاسراع بتوصيل الصرف الصحي في جميع قري ونجوع مصر تمهيدا لادخال الغاز الطبيعي، في الوقت الذي تخلو دول أخري في مراكزها الرئيسية من الصرف الصحي، وكذا وجه الشكر لوزير البترول في إحداث نهضة تنموية بالقطاع لكنه أشار إلي أن المشكله دائما تكمن في القيادات الوسطى.

وأضاف شهاب، " نتحدث عن قري منتهي فيها الصرف الصحي منذ سنوات طويله، مثل محله منوف، فكيف سيصلها الغاز الطبيعي عام 23/24 وكذا في شوبر 24/25 مشيرا إلي أن هناك "شخصنة" علي حد وصفه في الموضوع خاصه في القري التابعه له.