شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز نائب التنسيقية: أزمة مركز شباب شبرا الخيمة البلد فى طريقها للحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه في إطار العمل المستمر من أجل تحقيق أفضل الخدمات لأهالي شبرا الخيمة، فإنه التقى بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في إطار لقاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالوزير، مضيفا أنه تم النقاش مع الوزير في أزمة مديونيات مركز شباب شبرا البلد لوزارة الري، مما أدى للحجز على حساباته البنكية.

وأضاف محمد عبد العزيز أن وزير الرياضة أكد اهتمامه بحل الأزمة، وانه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الري والشباب والرياضة ومخاطبة مجلس الوزراء لحل أزمة المديونيات، باعتبار أن ممارسة الشباب للرياضة حق من حقوق الإنسان، مشيرا الى أن الوزير أكد على استمرار التواصل والتنسيق معه لحل هذه الأزمة.