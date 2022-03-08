شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف لـ"دينية النواب": فرش 117 مسجدا بالقاهرة منذ يوليو 2020 حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أسامة العبد - وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن التأخر فى فرش العديد من مساجد المرج بمحافظة القاهرة.

وجاء فى طلب الإحاطة، أن هناك تأخراً شديداً من جانب المسئولين فى وزارة الأوقاف فى فرش العديد من مساجد منطقة المرج بمحافظة القاهرة لمدة تزيد على أكثر من عام ما أدى إلى تهالك الفرش الحالى، ومن بين تلك المساجد: مسجد النبى العربى بمنطقة الشيخ منصور بالمرج الغربية، مسجد العروبة بشارع محور مؤسسة الزكاة، مسجد الحاج لبيب الأندلى، مسجد (الرحمن، الحاج رفعت) بكفر الباشا.

ورد ممثل وزارة الأوقاف، موضحا أن إجمالي عدد المساجد التي تم فرشها بمحافظة القاهرة من 1/7/2020 حتى تاريخه 117 مسجداً بمساحة قدرها 42885م ، وأن إجمالى عدد المساجد التى تم فرشها بمنطقة المرج محافظة القاهرة من 1/7/2020 حتى تاريخه 10 مساجد بمساحة قدرها 3130م، وتم فرش 4 مساجد بمساحة قدرها 1145م بناءً علي طلب النائب.