شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن لـ"قوى النواب": لن يكون هناك مواطن ليس له تأمين صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عادل عبد الفضيل، بالدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن، فى بداية اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، بشأن "إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الـ60 فى منظومة التأمين الصحي، لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019".

ووجه "عبد الفضيل" الشكر لوزيرة التضامن على جهودها الكبيرة منذ توليها حقيبة الوزارة منذ 2019 ، مؤكدا أنها تقوم بأعمال قوية.

فيما دعا الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بتكاتف الجميع لمواجهة الزيارة السكانية، مشيرا إلي أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية.

بدورها، قالت نيفين القباج وزيرة التضامن، إن "الدولة تقر خلال المرحلة الحالية منظومة حماية اجتماعية من الطفل حتي المسن"، مشيرة إلى أن الدولة لا تدعم بالأموال النقدية فقط بل الدعم شامل سواء حياة كريمة وتوفير فرص عمل، موضحا أن هناك تطوير لعملية التأمينات وبالتحديد عملية الميكنة.

وأكدت أنه يتم تطوير المنظومة بأكملها، مشيرة إلى أن أكبر الفئات التى أثارت الجدل 148 فئة المعاش المبكر، موضحة أن وزارة التضامن تعمل مع وزارة المالية وجهات أخرى لمن تم تصفيتهم من أعمالها، ويتم تعويضها وعمل تأمين مع شركات التأمين.

واوضحت أنه لن يكون هناك موطن ليس له تأمين صحي شامل، سواء لمن خرج معاش مبكر برغبته أو من تم تصفيتهم من أعمالهم.