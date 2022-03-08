شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. رئيس أوكرانيا: فُرض علينا قتال أقوى جيوش العالم والناس سيموتون عطشًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام مجلس العموم البريطاني عبر تقنية الفيديو، اليوم الثلاثاء. وجاءت أبرز التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأوكراني، كالتالي: – الحرب التي لم نكن نرغب بها اضطررنا لخوضها دفاعا عن بلادنا. – عاملنا الأسرى الروس بشكل إنساني – الدبابات الروسية قصفت محطات الطاقة – قصف محطات الطاقة يهدف لترهيب الناس – استطعنا لكل الأعمال العدائية – خسائر الروس تجاوزت الـ 10 آلاف عسكري – الناس ليس لديهم مياه للشرب في مايروبول – فرض علينا محاربة واحد من أكبر جيوش العالم – لن نستسلم وسنواصل القتال حتى آخر لحظة – لن نستسلم وسنواصل القتال حتى النفس الأخير – ندعو لزيادة وتيرة الضغوط على روسيا

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