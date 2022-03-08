شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء الكويتية تبريء جميع المتهمين في قضية «صندوق الجيش» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قضت محكمة الوزراء الكويتية، ببراءة جميع المتهمين في قضية صندوق الجيش حيث نطقت بالحكم في جلسة علنية. يذكر أن محكمة الوزراء، كانت قد حددت في مطلع فبراير الماضي جلسة 8 مارس الجاري للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها رئيس الوزراء السابق جابر المبارك ووزير الداخلية والدفاع الأسبق خالد الجراح ووكيل وزارة الدفاع السابق جسار الجسار وآخرون.

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