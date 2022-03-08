شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حظر أمريكا للنفط الروسي.. قرار جديد من بريطانيا للضغط على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قررت السلطات في بريطانيا، حظر واردات النفط الروسي بالكامل بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي دخلت يومها الثاني عشر.

وقالت وزيرة خارجية بريطانيا إليزابيث تراس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، “سنمنع بالكامل واردات النفط الروسي لممارسة الضغط على موسكو”.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم، حظر النفط الروسي بسبب الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء: “نريد تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا ودعمها بوجه الطغيان”.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده ستبذل كل الجهود لعدم تأثر الأمريكيين بالعقوبات على روسيا.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء: “قلت منذ البداية بأن المواطن الأميركي سيدفع ثمنا للعقوبات على روسيا”.

وتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ندعو شركات النفط لعدم الانخراط في زيادة أسعار المحروقات

يذكر أن خام برنت سجل أكثر من 132 دولارا للبرميل مع قرار بايدن حظر النفط الروسي.

وسجل خام برنت 132,56 دولارا للبرميل مع قرار بايدن حظر النفط الروسي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.